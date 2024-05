Toti in tribunale per l' interrogatorio di garanzia - perché non risponderà al Gip

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria Giovanniarrestato ai domiciliari, martedì scorso, per corruzione in un'inchiesta della procura di Genova è arrivato al Palazzo di giustizia dove comparirà davanti al gip Paola Faggioni per l'di. Assistito dall'avvocato Stefano Savi, il governatore è entrato in auto per evitare di essere visto dai giornalisti presenti. Per i magistrati il governatore avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli «le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro» e in cambio si sarebbe impegnato ad «agevolare» gli imprenditori per «trovare una soluzione» nella privatizzazione della spiaggia di Punta Dell'Olmo, per sbloccare l'iter di una pratica edilizia ferma negli uffici regionali e per «velocizzare e approvare» alcune delibere portuali a loro favore. ...

