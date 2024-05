Non aspettava altro Scanzi - fuori tutto | Roccella? Al concerto mi volevano uccidere | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Non, contestata pure poco".che "solidarietà alla ministra Eugenia", come chiesto dalla premier Giorgia Meloni dopo la contestazione subita da parte di un manipolo di ultra-femministe (anzi, trans-femministe come si sono definite) agli Stati generali della Natalità. Andrea, firma del Fatto quotidiano, ironizza e infierisce sulla ministra della Famiglia e della Natalità in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. "Mattarella ha fatto quello che deve fare in qualità di presidente della Repubblica - esordisce parlando del richiamo del Quirinale ai contestatori -, ma la Meloni sta facendo una cosa molto chiara e prevedibile. Si chiama vittimismo, si chiama sfruttare una cosa sicuramente sgradevole per il ministroe trasformarla ...