Il Signore degli Anelli | il nuovo film su Gollum si ispira a un corto fan made che nessuno ricorda?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Warner Bros ha rivelato proprio ieri i piani della casa di produzione riguardo al rilancio del franchise di Il. Sono stati rivelati sia il nome del regista del nuovissimo progetto in arrivo di cui abbiamo già brevemente parlato e il titolo di lavorazione: Lord of the Rings: The Hunt for. Sappiamo inoltre che Peter Jackson sarà produttore e i responsabili della sceneggiatura saranno Fran Walsh e Philippa Boyens, che scrissero la prima trilogia della saga. Ma forse non tutti sanno che questo, in uscita nel 2026, in realtà esiste già. Leggete per scoprire ilche. The Hunt for(Caccia a, tradotto) è unfan...