Milan-Cagliari - Baiocchini | Possibile un cambio di modul - gioca Giroud

Pioli "A fine stagione parleremo di futuro col club" - Pioli "A fine stagione parleremo di futuro col club" - Il Milan deve tornare a vincere È quello che dobbiamo volere anche noi per una serie di motivi: classifica, orgoglio, rispetto dei nostri tifosi, perché siamo dei professionisti. La squadra sta bene.

Verso il Cagliari, tante conferme per Pioli, Baiocchini: “Okafor avrebbe meritato più chance” - Verso il Cagliari, tante conferme per Pioli, baiocchini: “Okafor avrebbe meritato più chance” - I rossoneri domani sera ospiteranno la formazione sarda a San Siro: ecco le ultime novità di formazione. Il giornalista di Sky Sport Manuele baiocchini nel dare le ultime notizie sulla formazione del ...

Milan-Cagliari, le parole di Stefano Pioli in conferenza: la diretta - milan-cagliari, le parole di Stefano Pioli in conferenza: la diretta - Ancora tre partite sulla panchina del Milan per Stefano Pioli: domani contro il Cagliari la penultima in casa da tecnico rossonero, in palio la possibilità di blindare il secondo posto dopo aver già o ...