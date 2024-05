Isola - provvedimento per i concorrenti | regole violate! Il comunicato

Graduatorie GPS 2024/26: chi ha solo la laurea si iscrive in seconda fascia a pieno titolo e (forse) in prima con riserva. BOZZA - Graduatorie GPS 2024/26: chi ha solo la laurea si iscrive in seconda fascia a pieno titolo e (forse) in prima con riserva. BOZZA - Paolo Pizzo, durante la diretta, ha risposto che chi possiede la laurea coerente per normativa alla classe di concorso richiesta dovrebbe iscriversi in seconda fascia e può considerare l’iscrizione ...

Isola dei Famosi, tegola sui naufraghi: provvedimento che sconforta - Isola dei Famosi, tegola sui naufraghi: provvedimento che sconforta - Le regole sono state violate e la produzione ha deciso di agire contro tutti i naufraghi, attualmente divisi in due squadre ...

Provvedimento per le due squadre - provvedimento per le due squadre - La situazione tra i due gruppi peggiora ulteriormente verso il tramonto, quando ai naufraghi viene concesso di riunirsi momentaneamente con gli altri concorrenti del gruppo opposto. e alla luce ...