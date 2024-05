Gli italiani bocciano Macron | no ai militari in Ucraina Salvini | Tornino protagonisti dialogo e diplomazia

I paragoni con il 1938 danno i brividi però ti costringono a farli. Oggi come allora i gruppi dirigenti dei paesi liberi stantuffano ragionamenti da cui non traggono le logiche conseguenze, arzigogolano di scenari invece di prendere decisioni, ...

Non usa mezzi termini il vicepremier Matteo Salvini contro il presidente Emmanuel Macron sull’invio di Soldati italiani a Kiev. «Mi turba che dopo Macron , anche Monti oggi parli dell’invio di Soldati italiani a combattere in Ucraina. Questi vanno ...

Dopo l'incontro di ieri fra il ministro per lo Sport Andrea Abodi e le componenti federali del calcio italiano e i vertici del basket, più il presidente del CONI Giovanni Malagò, ...

Aumentano i rischi di una guerra nucleare e l'Italia purtroppo non è un Paese sicuro: perché potremmo essere un obiettivo della Russia e dove poter scappare.

Dopo oltre 2 anni dall'invasione russa dell'Ucraina, anche gli esperti dell'Istituto Affari internazionali prevedono una soluzione secondo il modello coreano. Quello cioè che congela il conflitto rich ...