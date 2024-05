Eternit bis - annullata in Cassazione condanna Schmidheiny

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) –inlaper le vittime dell'amianto nel processobis che vede imputato il magnate svizzero, Stephan Ernest. Gli atti sono stati rinviati alla Corte di Appello di Torino. Il magnate aveva già ottenuto dalla Corte di Appello di Torino una riduzione della pena per omicidio colposo ad un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Campi Flegrei, tre scosse in quattro minuti - Campi Flegrei, tre scosse in quattro minuti - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv nell'area dei Campi Flegrei anche alle 13.26, quindi tra i due terremoti di magnitudo 3.7 e 1.7 resi noti in precedenza. Dunque, i ...

Eternit, la Cassazione annulla la condanna di Schmidheiny - eternit, la Cassazione annulla la condanna di Schmidheiny - La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per le vittime dell'amianto nel processo eternit Bis inviando gli atti alla Corte d'Appello di Torino. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto. ( ...

La Cassazione salva il "papà dell'amianto": annullata la condanna per omicidio colposo - La Cassazione salva il "papà dell'amianto": annullata la condanna per omicidio colposo - La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per le vittime dell'amianto nel processo eternit Bis inviando gli atti alla Corte d'Appello di Torino. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale Amianto.