ATP Roma - Luciano Darderi travolge il quotato Navone e si regala il 3° turno!

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con grinta e mentalità vincente.prosegue nel proprio cammino agli Internazionali d’Italia. L’italo-argentino ha sconfitto ilMariano(n.31 ATP) nel secondodel torneo del Foro Italico, con il punteggio di 6-3 6-2, prendendosi la rivincita dopo quanto era accaduto nel Challenger Cagliari. Per, dunque, prima qualificazione al terzo round ae sul suo cammino ci sarà il vincente della sfida tra Alexander Zverev (n.3 del seeding) e l’australiano Vukic. Si tratta anche del primo terzoraggiunto in un torneo della categoria 1000 per. Nel primo set èil primo a costruirsi tre chance consecutive per ottenere il break, ma il classe 2002 italo-argentino non ...

Internazionali Roma, Darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così» - Internazionali Roma, darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così» - Prosegue il cammino di luciano darderi agli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro batte l'argentino Mariano Navone (n°31 nel ranking) in due set (6-3, 6-2) in un'ora e 33 minuti, dimostrando ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: Darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Internazionali tennis, i risultati in diretta: darderi batte Navone in due set: «Un sogno». Musetti si ritira - Nove italiani in campo, e i grandi big, da Djokovic e Zverev a Sabalenka e Jabeur. È particolarmente ricco il menu del venerdì in singolare per il secondo turno degli Internazionali ...

Internazionali d’Italia 2024, Darderi vince ancora e vola al terzo turno: eliminato Navone - Internazionali d’Italia 2024, darderi vince ancora e vola al terzo turno: eliminato Navone - Successo agli Internazionali d'Italia 2024 per luciano darderi, che ha vinto contro Mariano Navone accedendo al terzo turno.