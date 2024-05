Grande Fratello - Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi vittime di un incidente | ecco come stanno e cosa è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 10 maggio 2024), protagonisti della diciassettesima edizione del, sono stati aggrediti mentre erano a bordo della loro auto, a Roma. La storia d’amore tra l’ex tentatrice di Temptation Island e il ristoratore, nata all’interno della Casa di Cinecittà, sta proseguendo a gonfie vele. Entrambi, però, hanno deciso di non rendere pubblico ogni dettaglio della loro relazione, tant’è che molti utenti dei social hanno insinuato ad una possibile crisi di coppia. Per questo motivo, pochi giorni faè stata costretta a precisare che entrambi non hanno intenzione di “condividere tutto” sui social. Nel frattempo, la coppia si è dedicata un pomeriggio di relax a Roma ma, d’improvviso, è stata vittima di un’aggressione., ...