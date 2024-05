Giro d’Italia 2024 | niente Stelvio - salta la Cima Coppi Si cerca un percorso alternativo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le immagini degli ultimi giorni non lasciavano presagire nulla di buono. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è praticamente certo che cambierà ladel, la salita a più alto livello di altitudine, che in un primo momento era il Passo dello. L’ascesa, prevista nella tappa numero sedici con partenza da Livigno e arrivo a Santa Cristina Valgardena verrà quasi certamente sostituita, come annunciato da Rainews. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un sopralluogo sulla salita e, nonostante i grandi lavori di pulizia della strada, sono ancora troppi i centimetri di neve presenti, con dei grandi rischi di distacchi dal bordo strada. PASSO DELLO(2,758 m) #, Stage 16, Tue 21/5 (D-12 today) ...

Terza posizione al primo intermedio con 24 secondi di ritardo per Lorenzo Milesi. A brevissimo parte il danese Mikkel

Ganna trova forte vento contrario. ASSURDO! Una tifosa folle con la mano destra stava per far cadere Ganna! L'azzurro ha

Il momento in cui una sconsiderata tifosa stava per far cadere Ganna con la mano destra. ¡¿Pero qué hace esa señora?! Nada más

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno - Perugia: partito Ganna, sbandata alla prima curva! Il ricordo di Lorenzi - La carovana del Giro d'Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell'edizione 2024, Foligno - Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km . Una crono che va letta in due parti, in base al ...

