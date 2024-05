Traffico Roma del 10-05-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 10 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità 17 su viale del Policlinico chiuso alil tratto tra Piazza Girolamo Fabrizio viale dell’Università per interventi sulle alberature sono anche deviato i bus della linea 649 da segnalare che tu sito del Policlinico Umberto Primo sono indicate le temporanee modifiche per le modalità di accesso all’ospedale Domani pomeriggio corteo dal centro alla Sapienza la manifestazione inizierà a verso le 17:30 dell’esquilino Piazza Vittorio per raggiungere in serata a piazzale Aldo Moro saranno deviati 10 linee bus divieti di sosta già dal mattino ferrovia Metre dal 13 maggio per gli interventi di rinnovo sulla linea aerea servizio dei treni si fermerà in anticipo alle 21 dal lunedì al venerdì Poi proseguirà su bus orari invariati Il sabato e la ...

In due per il pestaggio del Nipote di Bud Spencer , Alessandro Pedersoli. A causa dell’aggressione, lo scorso novembre sul Lungotevere delle Armi, la vittima era rimasto seriamente ferito, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per sanare ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità per tubature rotte via Maria Adelaide in prossimità di via Ferdinando Savoia deviazioni del Traffico su via Principessa Clotilde confermata la chiusura di via Giulio Aristide ...

Corda Molle, Salvini: nessun pedaggio nel 2024, siamo al lavoro per confermare la gratuità - Corda Molle, Salvini: nessun pedaggio nel 2024, siamo al lavoro per confermare la gratuità - Resta da capire come il ministero potrà convincere Autovia a non introdurre il pedaggio: le opzioni attualmente in campo, stando alle indiscrezioni, sono quelle di contributi diretti o indiretti da Ro ...

Roma, finto tamponamento con lo scooter per rubare l'orologio: attenzione ai nuovi stratagemmi dei rapinatori per strada - roma, finto tamponamento con lo scooter per rubare l'orologio: attenzione ai nuovi stratagemmi dei rapinatori per strada - Un esempio è dato da ciò che è accaduto a roma durante la giornata di giovedì 9 maggio: due rapinatori hanno simulato un tamponamento con lo scooter a largo di Santa Susanna. Si sono avvicinati ad una ...

