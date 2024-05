La sceneggiata di Emiliano all’Antimafia | Mi hanno frainteso Ma su Pisicchio non risponde

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Autodifesa, contrattacco e molti tentennamenti. È stata una lunga arringa quella del presidente della Regione Puglia, Michele, audito in commissione parlamentare Antimafia, dopo un lungo tira e molla sulle date dell’audizione. A San Macuto il governatore dem, reduce da una mozione di sfiducia, è chiamato a chiarire presunti intrecci fra la politica e la criminalità locale, al centro delle ultime inchieste giudiziarie a Bari. Antimafia,parte all’attacco: nessuna inchiesta su di me Due in particolare le condotte nel mirino. Il racconto didell’incontro con la sorella del boss Antonio Capriati insieme all’attuale sindaco di Bari, Antonio Decaro (all’epoca assessore) e la confessione del suo assessore Alfonsinodi aver ricevuto dala notizia del suo imminente ...