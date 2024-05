Gli studenti assaltano poi frignano La polizia stavolta manganella

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nessuna sorpresa, purtroppo. A Roma, in occasione degli Stati generali della natalità,e transfemministe sono stati protagonisti di scontri con le forze dell’ordine. Il corteo di circa 250 persone partito da Piazzale degli Eroi e diretto a piazza Cavour, ha tentato di cambiare percorso per imboccare via della Conciliazione e raggiungere l’auditorium della Conciliazione dove si tiene l’evento. Chiamati al loro dovere, i poliziotti in assetto antisommossa hanno bloccato il passaggio e sono stati attaccati dai manifestanti: gli agenti sono stati assaliti con il lancio di fioriere e vernice spray. Danneggiati anche alcuni ciclomotori parcheggiati nell’area. In risposta e senza ulteriori alternative, i poliziotti hannoto i violenti. E i coraggiosissimi manifestanti hanno iniziato a frignare. Corteo contro gli Stati Generali della ...