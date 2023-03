Volley, Milano fa tremare il VakifBank e accarezza la rimonta in Champions League: Paola Egonu e compagne in semifinale (Di martedì 21 marzo 2023) Milano ha sfiorato la grande impresa contro il VakifBank Istanbul ed è andata a un passo dal ribaltone totale nei quarti di finale della Champions League 2023 di Volley femminile. Le meneghine, che avevano perso il match d’andata per 3-0 nella metropoli turca, dovevano obbligatoriamente vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi il passaggio del turno nel decisivo golden set. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state magistrali di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, vincendo il primo e il terzo set con grandissimo piglio. Nel cruciale quarto parziale, da conquistare a tutti i costi per meritarsi il golden set, le padrone di casa rimangono in corsa fino al 18-20, salvo poi cedere nel finale allo strapotere delle Campionesse d’Europa. Milano esce a testa altissima dalla massima ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)ha sfiorato la grande impresa contro ilIstanbul ed è andata a un passo dal ribaltone totale nei quarti di finale della2023 difemminile. Le meneghine, che avevano perso il match d’andata per 3-0 nella metropoli turca, dovevano obbligatoriamente vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi il passaggio del turno nel decisivo golden set. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state magistrali di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, vincendo il primo e il terzo set con grandissimo piglio. Nel cruciale quarto parziale, da conquistare a tutti i costi per meritarsi il golden set, le padrone di casa rimangono in corsa fino al 18-20, salvo poi cedere nel finale allo strapotere delle Campionesse d’Europa.esce a testa altissima dalla massima ...

