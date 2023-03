Ucraina, Putin firma nuova legge contro ‘fake news’ sulla guerra (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la nuova legge che criminalizza le critiche a tutti i partecipanti alla guerra in Ucraina, compresi i mercenari della Wagner. Lo riferiscono le agenzie stampa russe. Il codice penale russo puniva ogni forma di discredito delle forze armate impegnate “nell’operazione speciale” in Ucraina. Ora il reato si estende anche a chi diffonde “fake news” su tutti i partecipanti all’operazione speciale, compresi individui e organizzazioni che facilitano le missioni delle forze armate e le unità di volontari al fronte, con le pene che vengono innalzate da cinque a sette anni. Inoltre chi diffonderà “fake news sui volontari che partecipano all’operazione speciale”, ovvero il gruppo di mercenari Wagner, potrà essere ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato lache criminalizza le critiche a tutti i partecipanti allain, compresi i mercenari della Wagner. Lo riferiscono le agenzie stampa russe. Il codice penale russo puniva ogni forma di discredito delle forze armate impegnate “nell’operazione speciale” in. Ora il reato si estende anche a chi diffonde “fake news” su tutti i partecipanti all’operazione speciale, compresi individui e organizzazioni che facilitano le missioni delle forze armate e le unità di volontari al fronte, con le pene che vengono innalzate da cinque a sette anni. Inoltre chi diffonderà “fake news sui volontari che partecipano all’operazione speciale”, ovvero il gruppo di mercenari Wagner, potrà essere ...

