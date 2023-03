Verona, anche 9 bimbi tra gli intossicati nella piscina di Bosco Chiesanuova. Il sindaco: «Colpa di una miscela sbagliata di cloro» (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sarebbe una miscela sbagliata di cloro all’origine dell’intossicazione che oggi a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, ha mandato in ospedale 25 persone, tra cui 9 bambini, che si trovavano nella piscina comunale. A rivelare la svolta nelle indagini è il sindaco Claudio Melotti, che spiega: «Si trattava di un intervento di routine: la prevista ricarica dei contenitori di cloro e acido solforico per la pulizia, operazione che viene fatta periodicamente in ogni piscina. Durante questo intervento la ditta incaricata della fornitura del servizio ha incrociato i tubi dalla cisterna, in questo modo l’acido solforico si è mescolato con il cloro generando una reazione chimica, con ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sarebbe unadiall’origine dell’intossicazione che oggi a, in provincia di, ha mandato in ospedale 25 persone, tra cui 9 bambini, che si trovavanocomunale. A rivelare la svolta nelle indagini è ilClaudio Melotti, che spiega: «Si trattava di un intervento di routine: la prevista ricarica dei contenitori die acido solforico per la pulizia, operazione che viene fatta periodicamente in ogni. Durante questo intervento la ditta incaricata della fornitura del servizio ha incrociato i tubi dalla cisterna, in questo modo l’acido solforico si è mescolato con ilgenerando una reazione chimica, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kkamirayo : Se c’è qualcuno di Verona e vogliamo non so mandare un gesto d’affetto, anche solo con una lettera senza invadere i… - Smarso : #SampdoriaVerona probabili formazioni: Infermeria piena da ambo le parti e #Zaffaroni rivela 'Fuori anche #Verdi',… - BondolaSmarsa : #SampdoriaVerona probabili formazioni: Infermeria piena da ambo le parti e #Zaffaroni rivela 'Fuori anche #Verdi',… - andreasap00 : @Klosevic11 La famosa “mentalità” non è una cosa misurabile. I soldi spesi si, e sono stati tanti. Questi spiegano… - clubdoria46 : #SampHellasVerona, #Zaffaroni perde anche #Verdi. Gli indisponibili #Samp -