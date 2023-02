Stipendio dipendenti pubblici | come scaricare il cedolino online con l’app NoiPa

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È ormai dal 2012 che prosegue il progetto, la piattaforma dedicata alla Pubblica Amministrazione con la quale è possibile, tra i vari servizi offerti, anche visualizzare eildelloe in generale dei lavoratori degli enti che aderiscono alla piattaforma. Per rendere più immediato questo processo, il MEF ha messo a disposizione deianche un’applicazione mobile per smartphone e tablet, disponibile sia per Android che per iOS e AppGallery, chiamata appunto. Vediamo nei prossimi paragrafifunzionail. ...