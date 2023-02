Buon compleanno Ludergnani!

(Di domenica 5 febbraio 2023) TORINO FC S.p.a. – Società a Socio Unico – Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino – P.I. 09012680014 Tel: +39.011.19700348 Fax: +39.011.19700349Disclaimer: i testi contenuti sul sito sono liberamente riproducibili citando la fonte www.torinofc.it – Foto LaPresse – M.Dreosti IlTrovatore s.r.l.: engineering, design, sviluppo, webmastering. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... sport al quale ha anche giocato a unlivello prima di mettere da parte tale passione per ... Sempre nel 2020, il quasi ventiquattrenne (il cantante festeggia ilil 25 marzo), ha ...... la sua mamma, i suoi familiari e i suoi amichetti dell asilo si sono ritrovati al parco, e hanno lanciato in aria dei palloncini augurandole. Solo che Hager non era lì. Dal 9 marzo ...

Buon compleanno, Volpi: gli auguri social della Sampdoria Samp News 24

Buon compleanno Natalie Imbruglia, eccola cantare "Smoke" nel 1998 TGCOM

Buon compleanno Baby K, la cantante compie 40 anni. FOTOSTORIA Sky Tg24

Buon compleanno Alessandro Maccarone! Il Capoluogo

Buon compleanno, Alessia! Zonalocale

Il centrocampista veneto approdato in rossoblu questa estate, compie 26anni Giorno di ricorrenza in casa rossoblù. Il 5 febbraio nasceva a Trieste Giacomo Caló , centrocampista del Cosenza. Caló, arri ...E' il giorno del compleanno di Cristiano Ronaldo: arrivano gli auguri dalla Juventus, ma i commenti del web si scatenano ...