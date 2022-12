Congedo parentale | cosa può cambiare per i padri | le novità

Tra i temi caldi si punta anche a prolugare ila 3 mesi e diverse sono le ipotesi in campo: il 100% dello stipendio al primo mese, l'80% al secondo e il 30% al terzo; in alternativa ...104/1992; non si matura la tredicesima in caso di lavoro straordinario diurno e/o notturno, indennità per ferie non godute, aspettativa non retribuita,, sciopero e assenze ..."Giorgia Meloni è arrivata, ma non ha scardinato un sistema tutto maschile. Invece, dietro di lei solo un interminabile elenco di maschi. La vera cartina di tornasole l'abbiamo avuta con la legge di B ...Secondo le stime del Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum occorrono 130 anni per colmare il divario di genere in Italia: ma ci sono realtà ...