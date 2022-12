Erutta il vulcano Semeru | panico sull' isola di Giava

(Di domenica 4 dicembre 2022) In Indonesia, nell'di, che è quella più popolosa, ilpiù alto dell'arcipelago è entrato in eruzione; e ha espulso verso il cielo una colonna di cenere grigia alta un chilometro e mezzo, costringendo migliaia di persone ad abbandonare l'area. Le telecamere di sorveglianza di Montehanno ripreso le pittoresche immagini, nuvole di gas e vapore acqueo misto a una notevole quantità di cenere. E le autorità hanno dichiarato massima allerta, innalzando il livello da 3 a 4, il più alto. L'eruzione del, alto 3.676 metri e uno dei vulcani più attivi del Paese, ha seminato il terrore tra gli abitanti della cittadina di Lumajang, costringendo molti ad abbandonare le proprie case e fuggire frettolosamente. Diverse centinaia di persone sono state trasferite in rifugi temporanei e ...

... la maggior parte per fortuna di magnitudo lieve o moderata - In Indonesia, nell'isola di Giava, la più popolosa dell'arcipelago, ilSemeru è entrato in eruzione. Al momento si vede una ..."Ciò significa che la popolazione è minacciata e che l'attività delsi è intensificata", ha dichiarato il portavoce del Centro Hendra Gunawan all'emittente Kompas TV.In Indonesia, nell’isola di Giava, che è quella più popolosa, il vulcano più alto dell’arcipelago è entrato in eruzione; e ha espulso verso il cielo una colonna di cenere grigia alta un chilometro e ...Allerta tsunami in Giappone per l'eruzione del vulcano Monte Semeru, sull'isola indonesiana di Giava. Il fenomeno ha provocato nubi di cenere che raggiungono quasi due chilometri nell'atmosfera. Anche ...