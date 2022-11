Qatar 2022 | gruppo G | Brasile-Svizzera 1-0 | verdeoro agli ottavi**

(Di lunedì 28 novembre 2022) Doha, 28 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 1-0 lanel secondo match di giornata delG dei mondiali di Qatar, disputato allo Stadium 974 di Doha. A decidere la partita il gol di Casemiro all'83'. Isalgono a quota 6 in classifica e sono già matematicamente qualificatiottavi di finale. Alle loro spalle gli elvetici con 3 punti, poi Serbia e Camerun a uno.

Mondiale, tabellino e marcatori di Brasile - Svizzera 1 - 0BRASILE - SVIZZERA 1 - 0 83 CasemiroBRASILE (4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (86 Telles); ...