Max Casacci lontano dai Subsonica | un album di suoni urbani che diventano dance

(Di sabato 26 novembre 2022) Leggi Anche: 'Portiamo in tour la nostra storia in attesa della vera ripartenza' L'E LA CITTA' - 'Urban Groovescapes' esce in digitale e in vinile per 35mm, sezione cinematografica/...

Leggi Anche Subsonica: 'Portiamo in tour la nostra storia in attesa della vera ripartenza' L'ALBUM E LA CITTA' - 'Urban Groovescapes' esce in digitale e in vinile per 35mm, sezione cinematografica/...Protagonisti, che presenterà il nuovo album " Urban Groovescapes ", Whitemary , gli scrittori/tifosi Emanuele Trevi e Matteo Nucci, il Dj Delphi e la telecronaca del big match mondiale ...Il chitarrista della band pubblica "Urban Groovescapes" una sinfonia della metropoli che segue la sfida intrapresa con "Earthphonia", disco precedente sui suoni della natura e dei suoi ecosistemi ...Questo è l’equipaggiamento necessario per mettersi all’ascolto del nuovo album di Max Casacci, seguito ideale – e non per semplice licenza narrativa giornalistica – di Eartphonia. Con questo disco, ...