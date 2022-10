F1 GP Stati Uniti 2022 | Sainz | “Da un po’ aspettavo la pole Red Bull favorita in gara”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) “In queste condizioni non è mai facile, non sai quanta aderenza aspettarti, ma sono riuscito a fare un bel giro. Era da un po’ che l’laposition e sono riuscito ad ottenerla. Non voglio mentire, credo la Redsiaperché hanno dimostrato di avere un passomigliore. Ma cercheremo di fare il possibile”. Lo ha detto Carlosal termine delle qualifiche del Gran Premio deglidi F1. SportFace.