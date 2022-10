Nasce il governo Meloni | la lista dei ministri

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA –il: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti conferito l’incarico a Giorgia, che ha accettato. Stamane alle ore 10 ci sarà il giuramento del nuovo esecutivo. Le premier incaricata ha dichiarato: “Ho accettato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’incarico per formare il nuovoe ho presentato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte non vuole polemiche sulla scuola Conte commemora le vittime di Amatrice Conte in visita agli studenti di Norcia Conte deciso su crisi e rimpasto delProrogati obbligo di mascherine all’aperto e chiusure delle discoteche Mattarella piange Valerio Onida: “Prezioso il suo ...