Lazio Feyenoord 3-0 LIVE: olandesi in campo con altro spirito (Di giovedì 8 settembre 2022) Allo Stadio Olimpico, Lazio e Feyenoord si sfidano per la prima giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico, la sfida tra Lazio e Feyenoord valida per la prima giornata della Europa League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Lazio Feyenoord 3-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca! 3? GOL DELLA Lazio – Bellissima palla d’esterno destro di Vecino che libera Luis Aberto in area, il quale solo davanti a Bijlow lo spiazza con un tiro angolato. 7? La Lazio domina – Dominio totale della Lazio in queste prime battute di gioco all’Olimpico. Il Feyenoord non è ancora entrato in partita. 10? Bravo Zaccagni in interdizione – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Allo Stadio Olimpico,si sfidano per la prima giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico, la sfida travalida per la prima giornata della Europa League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi3-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca! 3? GOL DELLA– Bellissima palla d’esterno destro di Vecino che libera Luis Aberto in area, il quale solo davanti a Bijlow lo spiazza con un tiro angolato. 7? Ladomina – Dominio totale dellain queste prime battute di gioco all’Olimpico. Ilnon è ancora entrato in partita. 10? Bravo Zaccagni in interdizione – ...

OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - TuttoMercatoWeb : Lazio-Feyenoord, un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta: fischi dalla Curva Nord - DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, la probabile formazione di #Sarri per la gara contro il @Feyenoord - AsGio18 : RT @gabriel1919__: Roma Feyenoord = ?? Lazio Feyenoord = 3 punti la differenza mi sembra abbastanza chiara - seelalleero : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio-Feyenoord, un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta: fischi dalla Curva Nord -