Roma, il colloquio come scusa per far entrare droga e cellulari nel carcere di Rebibbia: scoperti (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha prima fissato il colloquio con un detenuto nella casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, poi ha tentato di portare all'interno telefonini e droga. Non certo una novità per gli agenti della Polizia Penitenziaria, che ormai conoscono ogni stratagemma e che, veloci come sempre, anche questa volta sono intervenuti. E hanno bloccato la donna, che è stata poi arrestata. La scusa del colloquio per portare droga nel carcere "Siamo di fronte alla classica "scoperta dell'acqua calda, il problema è arginato solo grazie alla professionalità della Polizia Penitenziaria" – ha detto il segretario generale del S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Aldo Di Giacomo. Ieri, infatti, una donna si è sottoposta ai controlli per entrare nella ...

