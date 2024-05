La Toscana e l’aurora boreale | le leggende su un fenomeno quasi mai visto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – Alziamo gli occhi al cielo e vediamo la volta (solitamente) celeste trasformarsi in un caleidoscopio di colori, dal fucsia al rosa al viola. E’, quella che si è presentata nei cieli anche toscani così come in tutta Italia la sera di venerdì 10 maggio. Per chi ha viaggiato nel nord Europa è ungià. Ma tutti gli altri hanno assistito a uno spettacolo che forse non rivedranno per molto tempo. Anche lo scorso novembre ci fu un’aurorain, ma non si presentò in maniera così netta e massiccia. Tra l’altro, tutte le previsioni sono state smentite. Tra la serata e la notte italiana del 10 maggio la tempesta solare era prevista, ma gli esperti non pensavano fosse così visibile anche alle nostre latitudini. Per ...