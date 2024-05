La rissa con Fedez in discoteca - poi il pestaggio di Cristiano Iovino | Sono stati gli ultras del Milan Un indagato

(Di sabato 11 maggio 2024) Una folle notteese, tra il 21 e il 22 aprile. C’èe unanel privé, le minacce e poi la misteriosa aggressione con ultrà delche massacrano a mani nude in strada il personal trainer dei vipe fuggono. La vittima che non denuncia. Una storia su cui adesso siaccesi i fari della Procura dio che sospetta un agguato su commissione e molto altro, come riporta il Corriere della Sera. I fatti (accertati) partono dalle 3.30 di lunedì notte, 22 aprile. I guardiani di un palazzo di via Traiano, vicino a Citylife, assistono a un violentoin strada. Vedono scendere 8-9 ragazzi da un van e accanirsi contro una persona. A terra resta, ...

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Cristiano Iovino è stato vittima di un’aggressione mentre si trovava in via Marco Ulpio Traiano, nella periferia di Milano . Il personal trainer, prontamente soccorso dal personale del 118, si rifiutò di ...

Prima la lite con Fedez in un locale, poi il violento pestaggio: c’è un indagato per l’aggressione a Cristiano Iovino. Cosa sappiamo - Prima la lite con fedez in un locale, poi il violento pestaggio: c’è un indagato per l’aggressione a Cristiano Iovino. Cosa sappiamo - fedez, gli ultras del Milan e Iovino: cosa sappiamo della notte milanese del finesettimana tra il 21 e il 22 aprile ...

Fedez, dietro la rissa con Cristiano Iovino ci sarebbe una ragazza - fedez, dietro la rissa con Cristiano Iovino ci sarebbe una ragazza - Tra processi in tribunali romani e tatuaggi che celebrano i nuovi inizi, sembra che fedez abbia trovato il tempo anche per essere coinvolto in una rissa. Da quando è stata resa pubblica la fine del su ...

Cristiano Iovino, la rissa con Fedez e l'aggressione: "Picchiato dagli ultrà del Milan" - Cristiano Iovino, la rissa con fedez e l'aggressione: "Picchiato dagli ultrà del Milan" - Dalla rissa con fedez in un locale, fino all'aggressione subita a Milano. I dettagli su quanto accaduto a Cristiano Iovino.