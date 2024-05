VIDEO Pastena - mattinata da incubo per un gruppo di studenti | ubriaco alla guida li minaccia e li aggredisce

Bologna, 10 maggio 2024 – Il rettore Giovanni Molari se l’è presa col gruppo studentesco dei Giovani palestinesi e pro Gaza (che da domenica scorsa sono accampati in piazza Scaravilli) affermando che “non hanno rispetto " per gli altri gruppi ...

Il cibo non è solo alimentazione, ma un incontro, un punto di connessione in cui prodotti, sapori e saperi si mescolano, le culture convergono e si creano ricordi e tradizioni. Ogni pasto è un’opportunità per entrare in contatto con gli altri. E ...