Autobus cade dal ponte e finisce nel canale - bilancio terribile | c’è un arresto

Orvieto, 30 aprile 2024 – Paura a Orvieto nel primo pomeriggio di martedì 30 aprile. Un 14enne è caduto da un ponte per cause da accertare ed è finito nel letto di un torrente . L’allarme è scattato subito. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il ...

L' Autobus di linea ha improvvisamente sbanda to ed è caduto da un ponte precipitando nel fiume Mojka a San Pietroburgo , in Russia. Si registrano morti e feriti .Continua a leggere

MARINI E GASTASINI IN TESTA AL MEMORIAL TOMMASO CAVORSO - MARINI E GASTASINI IN TESTA AL MEMORIAL TOMMASO CAVORSO - “Un giro nel Giro”, il circuito di pedalate amatoriali, dedicato a clienti e appassionati ciclisti, sul percorso del Giro d’Italia organizzato da Banca Mediolanum, da ventidue anni sponsor ufficiale ...

Il leaderismo e la giustizia, come cade il modello Toti - Il leaderismo e la giustizia, come cade il modello Toti - GENOVA - Le responsabilità le accerterà la magistratura. Augurandosi che non lo faccia nei tempi eterni e ingiusti di tanti processi simili a questo, che hanno segnato nei decenni anche questa Regione ...

Motociclista cade in un burrone a Capo di Ponte - Motociclista cade in un burrone a Capo di ponte - Capo di ponte (BS), 15 dicembre 2024-Motociclista preoccupante. Momenti di paura questa mattina a Capo di ponte, dove un motociclista di 36 anni è caduto in un burrone durante un’attività di motocros ...