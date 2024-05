Made in Italy - un viaggio del direttore Sky TG24 Giuseppe De Bellis fra le eccellenze italiane

(Di sabato 11 maggio 2024) Claudio Marenzi è il primo ospite di ‘in’ la nuova rubrica curata e condotta daldi SkyDededicata allee ai suoi protagonisti, in onda sabato 11 maggio alle 21:00.Il Presidente di Herno e Amministratore Delegato di Montura, Presidente di Confindustria Moda dal 2017 al 2020 e insignito con l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2016, si racconta davanti alle telecamere del canale all news ripercorrendo le fasi salienti della propria carriera e del successo delle aziende che guida.A partire dal racconto di come tutto è cominciato alla Herno:“Ho passato la maggior parte delle estati da studente a lavorare in azienda, perché mi piaceva. Ho stirato, tagliato, cucito, mi sono occupato della ...

