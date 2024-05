Un parco che richiama da tutto il mondo appassionati di giardinaggio e semplici curiosi E la donna - Silvia Arnaud Ricci - che è stata l' artefice della sua rinascita - vincitrice dell' edizione 2024 del Premio iO Donna di Orticola

(Di sabato 11 maggio 2024) È la perla di Alassio. Undi 22mila metri quadri che racchiude collezioni vegetali uniche, come gli agapanti e i glicini, e alcuni edifici storici, tra cui due meravigliose ville ottocentesche.Si trova su una collina affacciata sul golfo,che include altri 180mila metri quadri di terreni terrazzati, in cui si trova anche un orto biologico. I Giardini di VillaPergola sono un’attrazione chedaildi. Nel 2022, sono stati premiati come “più bello d’Italia”. ...

Jesi Inaugurato il Sentiero Europa al Parco David Sassoli - Jesi Inaugurato il Sentiero Europa al parco David Sassoli - Promosso dalla Consulta delle nuove generazioni e realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Mannucci con le stelle che compongono la bandiera europea ...

Trapani, pozzi in disuso e non in sicurezza nel nuovo parco urbano - Trapani, pozzi in disuso e non in sicurezza nel nuovo parco urbano - Pozzi in disuso con botole non chiuse in sicurezza nello spazio nel parco alle porte di Trapani, alle spalle di Via Salemi.

Donna stuprata nel parco a Torino Sassi: condanna a sette anni per l'imputato - donna stuprata nel parco a Torino Sassi: condanna a sette anni per l'imputato - Un 39enne marocchino, arrestato dai carabinieri a dicembre 2023, è stato condannato a sette anni di carcere ieri, giovedì 9 maggio 2024, per lo stupro avvenuto nel parco di via Cafasso a Torino ...