Nuovi mercati e ricerca nel futuro del legno per arredamento

(Di sabato 11 maggio 2024) Le guerre in corso, la crisi del canale di Suez da cui transita il commercio con l’oriente e il calo degli investimenti non offuscano le previsioni per ildel presidente di FederArredo, Claudio Feltrin. Che ben conosce la tenacia e lo spirito volitivo degli imprenditori del settore. Impegnati a trovare nuove aperture in zone emergenti. I primi segnali si erano già intravisti all’inizio del 2023, per poi rafforzarsi nel corso dell’anno. E così, la filiera del-arredo ha fermato la sua accelerata, in atto dal 2021. Durante il periodo della pandemia si è sentito il bisogno di investire sulla casa, riformularne gli spazi, renderla più accogliente. Poi l’euforia si è fisiologicamente ridimensionata e l’instabilità geopolitica, insieme all’inflazione, ha fatto il resto, normalizzando una situazione eccezionale. Dai dati ...