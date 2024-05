Giovanni Toti è accusato anche di falso

Il Presidente Giovanni Toti è indagato anche per falso . L'accusa emerge dalle carte dell'inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria portando ai domiciliari il governatore. L'ipotesi di reato è legata alla gestione delle discariche in provincia ...

«Con la logica usata per Toti (a cui non viene contestato alcun vantaggio personale e privato) si possono arrestare la quasi totalità dei sindaci, dei presidenti di Regione, dei dirigenti pubblici. Suppongo potrebbero anche arrestare la maggior ...

Giovanni Toti si sente come un leone in gabbia. Oggi alle 14 ha avuto un faccia a faccia con il giudice per le indagini preliminari che ha firmato i suoi arresti domiciliari, ma non ha ruggito. Il governatore della Liguria è convinto che la sua ...