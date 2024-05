Mo | Israele - ‘colloqui continueranno se ci saranno risposte da Hamas’

(Di sabato 11 maggio 2024) Tel Aviv, 11 mag. (Adnkronos) – I colloqui sugli ostaggi e sulla tregua non sono del tutto falliti e gli sforzi per raggiungere un accordo continuano insieme alle operazioni militari nella Striscia di Gaza. Lo hanno detto funzionari israeliani al sito di notizie Ynet, aggiungendo che colloqui indiretti riprenderanno ?se cida Hamas su cui possiamo lavorare?. L'articolo CalcioWeb.

Appello della Francia a Israele: stop operazione a Rafah, catastrofe per i civili - La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all'operazione Rafah, di aprire il confine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare l'...