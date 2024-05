Aumentano noleggio e sharing di veicoli - in arrivo nuovi incentivi in linea con l’Europa

(Di sabato 11 maggio 2024) Il rapporto Aniasa parla chiaro: avanzano, mentre c’è attesa per iincon. Il settore delin Italia continua a mostrare segni di crescita costante, rappresentando una quota significativa delle immatricolazioni nazionali. Questo trend è sostenuto dall’aumento deigreen tra le nuove immatricolazioni, evidenziando un orientamento sempre più marcato verso la sostenibilità ambientale. Tuttavia, l’attesa per igovernativi ha rallentato gli ordini recentemente, ponendo l’accento sulla necessità di adeguamenti fiscali per favorire una transizione ecologica efficace. Numeri importanti per il car– ...

Bologna, 7 marzo 2024 – Le bici clette e le auto mobili abbiamo ormai imparato a condividerle, è un fatto. E perché, allora, non provare a farlo anche con quello status symbol riservato a pochi che sono state fino ad ora le barche ? Ebbene, come ...

Comunicato Stampa: Avanza la mobilità a noleggio e in sharing nel nostro Paese...in attesa dei nuovi incentivi - Comunicato Stampa: Avanza la mobilità a noleggio e in sharing nel nostro Paese...in attesa dei nuovi incentivi - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Avanza la mobilità a noleggio nel nostro Paese in attesa dei nuovi incentivi - Avanza la mobilità a noleggio nel nostro Paese in attesa dei nuovi incentivi - Il settore del noleggio veicoli continua a crescere nel nostro Paese: rappresenta stabilmente il 30% delle immatricolazioni nazionali, con una quota in aumento di veicoli green; il 33% delle nuove vet ...

Come va il noleggio in Italia - Come va il noleggio in Italia - Le indagini dall’Aniasa e della Bain & Company fotografano la situazione del mercato dell’auto e del settore del noleggio nel nostro Paese.