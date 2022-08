Domino’s Pizza, flop e chiusura in Italia. Schiaffo alla globalizzazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Domino’s Pizza chiude in Italia, concludendo la sua esperienza pluriennale con un clamoroso buco nell’acqua, evidenziato anche dall’ultimo articolo del Financial Times. Domino’s Pizza, il flop in Italia Secondo quanto riportato anche dall’Ansa, Domino’s Pizza ha chiuso in Italia a causa della “esigenza” dei clienti. Dopo sette anni, la catena dunque abbandona la sfida. Diversamente da Starbuck’s – che comunque non dilaga, pur essendo in procinto di aprire due filiali – e Kfc. Il fallimento, dichiarato all’inizio di quest’anno, ha portato una procedura concorsuale nella quale è stata concessa una protezione giudiziaria di 90 giorni dai creditori. Essa ha impedito di far chiedere rimborsi o sequestrare i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago –chiude in, concludendo la sua esperienza pluriennale con un clamoroso buco nell’acqua, evidenziato anche dall’ultimo articolo del Financial Times., ilinSecondo quanto riportato anche dall’Ansa,ha chiuso ina causa della “esigenza” dei clienti. Dopo sette anni, la catena dunque abbandona la sfida. Diversamente da Starbuck’s – che comunque non dilaga, pur essendo in procinto di aprire due filiali – e Kfc. Il fallimento, dichiarato all’inizio di quest’anno, ha portato una procedura concorsuale nella quale è stata concessa una protezione giudiziaria di 90 giorni dai creditori. Essa ha impedito di far chiedere rimborsi o sequestrare i ...

