Napoli | tris al Girona | Kvaratskhelia e Petagna trascinatori | VIDEO Highlights

(Di mercoledì 3 agosto 2022) CASTEL DI SANGRO (Aquila) - Lampi di, lampi di, ma anche la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare per Spalletti. Dopo i pareggi con Adana e Maiorca, gli azzurri trovano ...

CASTEL DI SANGRO (Aquila) - Lampi di Kvaratskhelia, lampi di, ma anche la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare per Spalletti. Dopo i pareggi con Adana e Maiorca, gli azzurri trovano la vittoria 3 - 1 con il Girona , grazie alle zampate finali ...Non sarà stato unda leccarsi i baffi, quello che ha battuto il Girona sotto gli occhi tra gli altri dello chef stellato Tonino Cannavacciuolo, ma si sono visti dei progressi rispetto ai due test precedenti e ...MILANO (ITALPRESS) - Ci vorrà ancora un pò di tempo prima di salutare Alexis Sanchez, ormai con più di un piede fuori dall'Inter ma non ancora ufficialm ...NAPOLI: Meret 5,5, Di Lorenzo 6,5 (69' Zanoli 6), Rrahmani 6,5 (69' Ostigard 6), Kim 6 (69' Juan Jesus 6), Mario Rui 6 (69' Olivera 6), Anguissa 6 (69' Elmas 6), Lobotka 6 (69' Demme 6), Fabian Ruiz 6 ...