(Di venerdì 15 luglio 2022) 'un debito' : ma quell'uomo al telefono non era il nipote, ma uno sciacallo che volevarla. La vittima è un'di 76 anni , sull'isola di Ischia , tratta in ...

leggo.it

, devo pagare un debito' : ma quell'uomo al telefono non era il nipote, ma uno sciacallo che voleva truffarla. La vittima è un'anziana di 76 anni , sull'isola di Ischia , tratta in ...Che sia un'amica, una, un genitore oppure il partner: la mancanza di una persona va espressa, ... Amore mio come farò a rassegnarmi a vivere e proprio io che ti amo ti sto implorandoa ... «Nonna aiutami, devo pagare i debiti»: truffa un'anziana e le spilla seimila euro Nonna aiutami a ripagare un debito! Carabinieri arrestano 57enne per truffa. Era già sull’aliscafo per scappare dall’isola d’Ischia, ma gli uomini dell’arma lo ...Ancora una truffa ad un’anziana sull’isola d’Ischia. La vittima una 76enne del posto tratta in inganno da decine di telefonate del nipote, quello finto ov ...