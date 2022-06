Risucchiato da un “mulinello” mentre fa il bagno nel torrente con la ragazza | ragazzo di 22 anni muore annegato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) È mortonel pomeriggio del 25 giugno dopo esser statoda un “rullo” d’acqua. Raul Demoliti, 22, stava facendo ilinsieme allanelScoltenna, vicino il Ponte di Olina, a Pavullo (Modena). La vasca a valle della piccola cascata è una meta gettonata nei periodi estivi. Proprio in quel punto, il giovane è stato trascinato sul fondo da un “” – un vortice che in genere si forma quando i venti raggiungono velocità superiori ai 30 Km/h – che non gli ha dato modo di riemergere. Stando al racconto dei testimoni, un signore si è immediatamente tuffato ma anche lui ha fatto faticato a restare a galla. “Eravamo presenti io, un mio amico e un’altra famiglia – ha raccontato uno di loro al Resto del Carlino – la vittima e la ...