Israele come Hamas - e altri arretramenti del programma Pd

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 11 maggio 2024) Un lungo documento, as usual: è ildel Partito democratico per le elezioni europee fatto pervenire ai componenti della direzione solo poche ore prima della riunione che l’ha approvato. Tra l’altro molti, in primis i candidati, trovandosi in giro per la campagna elettorale non hanno proprio avuto modo di studiarlo. Ma ormai le modalità di una volta sono un pallido ricordo. È un documento completo, articolato. Naturalmente particolare importanza ha il tema della situazione in Medio Oriente, forse la questione sulla quale nel partito di Elly Schlein ci sono le maggiori differenze. Ecco il testo: «L’Europa che vogliamo è in prima linea per reclamare e realizzare un cessate il fuoco immediato ed effettivo a Gaza, per fermare il massacro e la catastrofe umanitaria assicurando gli aiuti necessari, lavorare alla liberazione degli ostaggi nelle mani di ...