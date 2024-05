Passaro-Borges in tv | data - orari - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Francescose la vedrà contro Nunonel terzo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. La settimana finora della vita per il tennista umbro, che partendo dal tabellone di qualificazione vince cinque partite di fila, si prende il lusso di ottenere la prima vittoria in carriera contro un top-30 e arrivare al terzo turno di un Masters 1000 e in a casa. Ma è soprattutto il come a colpire, conche viene da ben tre partite consecutive vinte per 7-6 al terzo set. E questo potrebbe pesare anche in vista di questo incontri valido per i sedicesimi di finale, dove un po’ di stanchezza a livello sia fisico che mentale potrebbe arrivare. Ed è un peccato, perchédi certo non è il tennista più ...