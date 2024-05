(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – Ci sono Comuni, associazioni, enti, società e privati cittadini. C’è anche la Regione Toscana e la Città Metropolitana. Nella maxi aula 32 del tribunale di Firenze non ci sono più posti a sedere. È uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Toscana, che punta a far luce sulla vicenda Keu, gli scarti dei rifiuti conciari di Santa Croce sull’Arno, affidati ad aziende reputate collegate alle cosche di ‘ndrangheta e finiti sotto la strada regionale 429 e incantieri edili. Ieri è stato il giorno della costituzione delle parti civili: sono circa 40 lepervenute al gup Gianluca Mancuso, che deciderà nella prossima udienza del 7 giugno se ammetterle al. A sorpresa, a fare domanda anche la società Lerose. L’azienda risulta tra le sei imprese a cui i pm della procura di Firenze, ...

Pesaro, 27 aprile 2024 – Inchiesta TreValli Cooperlat. sono nove gli indagati che la procura ritiene coinvolti nella frode in commercio e nella adulterazione del latte con l’utilizzo della soda caustica per ridurne l’acidità. Si tratta di Nicolas ...

Scandalo Keu, il processo Parte civile: 40 richieste. Inquinamento in altri siti Ecco le zone interessate - scandalo Keu, il processo Parte civile: 40 richieste. Inquinamento in altri siti Ecco le zone interessate - C’è anche l’istanza dell’azienda Le Rose (la vecchia gestione è sotto accusa). Le aree pisane e aretine sotto i riflettori per possibili contaminazioni ...

Mega truffe fiscali in Germania. Azioni per rimborsi inesistenti - Mega truffe fiscali in Germania. Azioni per rimborsi inesistenti - Cioè nel paese europeo che più si contraddistingue per fare le prediche agli altri. Il magistrato si dimette denunciando le collusioni: «Piccoli impiccati, grandi lasciati andare» ...

Uccisi, aggrediti, malmenati poco rispetto per i lavoratori - Uccisi, aggrediti, malmenati poco rispetto per i lavoratori - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...