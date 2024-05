Keu - l’allarme e le polemiche Indagine Arpat in corso - ma i luoghi sono top secret

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – E’ stata la risposta, durante la recente seduta del consiglio regionale, dell’assessora Monia Monni all’interrogazione della capogruppo della Lega Elena Meini ad aprire le ipotesi su un secondo filone di un eventuale inquinamento ambientale da Keu in Toscana. Risposta in cui si dice (e non si dice) lasciando aperti molti interrogativi pesanti che generano diffusa e forte preoccupazione. C’è un’inda parte dicon funzione di polizia giudiziaria. Questo è sicuro. "E’ inun’attività ricognitiva disu indicazione della Direzione distrettuale antimafia e in stretta connessione con la procura della Repubblica di Firenze - ha detto l’assessora in aula - nell’ambito della quale l’intero materiale sequestrato è stato messo a disposizione ...