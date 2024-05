Pescara-Juventus U23 oggi in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di sabato 11 maggio 2024) Ecco la, l’, latv e lodiU23, match dello Stadio Adriatico valevole per il secondo turno deidel campionato italiano di. La formazione abruzzese ha superato il primo turno di martedì grazie al pareggio per 2-2 contro il Pontedera e, visto il miglior piazzamento di classifica, potrebbe ripetere il medesimo risultato. La compagine bianconera, invece, dopo aver eliminato l’Arezzo, dovrà conquistare una nuova vittoria per avanzare alla fase nazionale. I padroni di casa hanno avuto diversi alti e bassi in questa stagione, ma ora vogliono raggiungere un equilibrio per provare a sognare in grande. Gli ospiti, invece, hanno disputato un ottimo ...

