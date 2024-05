La strategia di Parigi per sopravvivere allo scenario dei cinquanta gradi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 11 maggio 2024) Alle Olimpiadi diche inizieranno a luglio potrebbe non esserci la swimming leg del triathlon, perché la qualità dell’acqua della Senna potrebbe mettere a rischio la salute degli atleti. La Ong Surfrider Foundation Europe ha mostrato che su quattordici campioni d’acqua prelevati presso il ponte Alexandre III da settembre 2023 a marzo 2024, tutti eccetto uno mostrano un’allarmante presenza batteriologica. Lo stesso presidente del Comitato organizzatore olimpico e paralimpico di, Tony Estanguet, ha spiegato che al momento si sta pensando di ritardare le gare, conservando l’ipotesi di cancellazione solo come extrema ratio. «Onestamente, io nuoterei in qualsiasi caso», ha detto, con un po’ di leggerezza il triatleta Martin Hauser, consapevole del fatto che l’organizzazione dell’evento non gli permetterebbe di gareggiare se ciò presentasse un ...