Pesaro Film Festival 2022 al via oggi: E.T., Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, Mario Martone (Di sabato 18 giugno 2022) Al via il Pesaro Film Festival 2022 con anteprime, E.T., Abel Ferrara, Giancarlo Giannini, la retrospettiva su Mario Martone, il concerto omaggio a Riz Ortolani e molto altro Al via oggi la 58ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro fino al 25 giugno 2022, organizzata da Fondazione Pesaro Nuovo Cinema con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. Cuore pulsante del Festival diretto da Pedro Armocida è il concorso internazionale, giudicato da tre giurie che assegneranno, inoltre, altri prestigiosi ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Al via ilcon anteprime, E.T.,, la retrospettiva su, il concerto omaggio a Riz Ortolani e molto altro Al viala 58ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà afino al 25 giugno, organizzata da FondazioneNuovo Cinema con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune die della Regione Marche. Cuore pulsante deldiretto da Pedro Armocida è il concorso internazionale, giudicato da tre giurie che assegneranno, inoltre, altri prestigiosi ...

Pubblicità

megxmifxshigxro : bella raga tocca stare chiuso in casa con mi madre ancora per 7 giorni quindi non solo ho dovuto dire no per il fil… - tuttascena1 : Pedro Armocida - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA Pesaro Film Festival, 58^ edizione - FedericoRaponi4 : Pedro Armocida - MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA Pesaro Film Festival, 58^ edizione - GiovanniLani : Pazzi di teatro - Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - Pesaro Film Festival - megxmifxshigxro : comunque non solo ho il c0v1d e per questo non sono potuto andare al cinema a vedere il film di jjk ma non potrò ne… -