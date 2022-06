Incidente stradale a Cislago, scontro tra moto e auto: 58enne in ospedale (Di venerdì 10 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incidente stradale questa mattina a Cislago. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 58 anni, sbalzato dal suo mezzo dopo lo scontro con auto e finito a terra. È accaduto intorno alle 7:30, in via Cavour a Cislago. Per cause ancora da chiarire, una moto e un auto si sono scontrate. Ad avere ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 10 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquesta mattina a. Ad avere la peggio è stato unciclista di 58 anni, sbalzato dal suo mezzo dopo locone finito a terra. È accaduto intorno alle 7:30, in via Cavour a. Per cause ancora da chiarire, unae unsi sono scontrate. Ad avere ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

