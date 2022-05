Liverpool-Real Madrid (0-1): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 29 maggio 2022) Il Real Madrid batte il Liverpool per 1-0 e conquista la 14^ Champions League della sua storia. A decidere la finale di Parigi è la rete di Vinicius al minuto 59. La squadra di Ancelotti subisce per lunghissimi tratti la supremazia territoriale e l’intensità dei reds, ma riesce a reggere difensivamente. Il reparto arretrato, con tutti i suoi interpreti, ivi incluso uno strepitoso Courtois, mantiene a galla i blancos. Poi, come accaduto spesso in questa edizione della Coppa, la capacità di soffrire e resistere nei momenti di difficoltà si traduce in cinismo e abilità nel colpire. Il tecnico emiliano può così festeggiare il quarto titolo da allenatore in questa competizione. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le chiavi di questo Liverpool-Real Madrid attraverso la nostra ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 29 maggio 2022) Ilbatte ilper 1-0 e conquista la 14^ Champions League della sua storia. A decidere la finale di Parigi è la rete di Vinicius al minuto 59. La squadra di Ancelotti subisce per lunghissimi tratti la supremazia territoriale e l’intensità dei reds, ma riesce a reggere difensivamente. Il reparto arretrato, con tutti i suoi interpreti, ivi incluso uno strepitoso Courtois, mantiene a galla i blancos. Poi, come accaduto spesso in questa edizione della Coppa, la capacità di soffrire e resistere nei momenti di difficoltà si traduce in cinismo e abilità nel colpire. Il tecnico emiliano può così festeggiare il quarto titolo da allenatore in questa competizione. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le chiavi di questoattraverso la nostra ...

