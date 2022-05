Tommaso ucciso all'asilo, domani i funerali: la famiglia chiede privacy. Come sta l'altra bimba travolta dall'auto (Di venerdì 20 maggio 2022) Si svolgeranno domani alle 15,30 nella basilica di Collemaggio all'Aquila i funerali del piccolo Tommaso , il bimbo di 4 anni morto nel tragico incidente di mercoledì scorso nella scuola dell'Infanzia ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Si svolgerannoalle 15,30 nella basilica di Collemaggio all'Aquila idel piccolo, il bimbo di 4 anni morto nel tragico incidente di mercoledì scorso nella scuola dell'Infanzia ...

